Governo: Marin (FI), M5s e Lega fanno guerra e pace su pelle italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma in una nota che "fino alle elezioni europee Lega e M5s non si parlavano neanche, tanto che il Consiglio dei ministri non veniva nemmeno convocato o, nel caso, si svolgeva addirittura senza ordine del giorno. Appena finita la campagna elettorale però i gialloverdi hanno ricominciato ad andare d'amore e d'accordo. Fanno la guerra e la pace come se niente fosse. Il dramma - aggiunge il parlamentare - è che lo fanno sulla pelle degli italiani. Al nostro paese mai come ora servirebbe un governo autorevole. In Italia e in Europa. Gli italiani avrebbero bisogno di un governo che decide, risolve i problemi, abbassa le tasse, crea posti di lavoro, si fa capire e rispettare in Europa. Purtroppo il governo gialloverde non è niente di tutto questo. E l'Italia non può permettersi di continuare così. Il governo gialloverde", conclude Marin, "si era presentato come un novello Robin Hood, ma ormai è chiaro a tutti che invece è lo Sceriffo di Nottingham: meno lavoro e più tasse per tutti". (Com)