Ue: Brunetta (FI), Tria vada in Europa con manovra correttiva

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "il ministro dell'Economia Giovanni Tria, sempre sotto il tiro dei due suoi vicepremier, ha dichiarato che alla Commissione europea porterà 'nuovi dati e non chiacchiere'. Ma non sono nuovi dati che la Commissione vuole vedere, nel caso Bruxelles non sia stata abbastanza chiara, ma atti normativi veri e propri che contengano tagli. In altre parole - aggiunge il parlamentare - Bruxelles vuole che Tria porti con sé le norme scritte nelle quali si legga che il governo intenderà, sin dal prossimo bilancio di assestamento di luglio, tagliare la dotazione del fondo utilizzato per finanziare il reddito di cittadinanza e la quota 100 e rendere definitivi i tagli della famosa clausola 'salva deficit' da 2 miliardi di euro, per complessivi 10 miliardi di euro. Soltanto in questo caso", spiega l'ex ministro, "l'Europa potrebbe decidere di non aprire la procedura di infrazione per debito eccessivo contro il nostro paese. Questo passaggio è un ultimatum non negoziabile e deve essere rispettato entro la fine della prossima settimana. Altrimenti, i ministri delle finanze europee", conclude Brunetta, "daranno il via libera alla procedura il prossimo 9 luglio". (Com)