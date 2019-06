Amministrative: si vota in 28 Comuni sardi, 390 mila elettori interessati

- Sono 390 mila gli elettori sardi chiamati oggi alle urne per l'elezione di sindaco e consiglieri in 28 Comuni dell'isola tra cui Cagliari, Sassari ed Alghero. Si vota fino alle 23, le sezioni elettorali sono 482. L'eventuale ballottaggio, nei cinque centri con più di 15 mila abitanti (oltre ai tre precedentemente citati, ci sono anche Monserrato e Sinnai), è previsto per il prossimo 30 giugno. Occhi puntati, in particolare, su Cagliari dove spicca l'assenza del Movimento cinque stelle, che ha ritirato il simbolo al cardiochirurgo Alessandro Murenu, il candidato ufficiale espulso dal M5s per alcune prese di posizione contro le unioni civili e l'aborto, che non sono piaciute ai vertici pentastellati. Una tornata amministrativa comunque importante per testare, a livello nazionale, i mutati equilibri all'interno della maggioranza di governo e per certificare le prove di risalita del centrosinistra. (Rin)