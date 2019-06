Arabia Saudita: principe ereditario, no a guerra nella regione ma risponderemo a minacce

- L’Arabia Saudita non “vuole una guerra nella regione” ma “non esiterà” ad affrontare tutte le minacce contro il suo popolo, la propria sovranità e interessi strategici. Lo ha dichiarato il principe ereditario Mohammed bin Salman in una lunga intervista rilasciata al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Il principe ereditario ha dichiarato che l’Arabia Saudita “ha sostenuto la re-imposizione delle sanzioni statunitensi all'Iran nella convinzione che la comunità internazionale doveva prendere una posizione decisiva contro Teheran". Mohammed bin Salman ha espresso la speranza che l’Iran “opti per diventare un paese normale e fermi la sua politica ostile”. Nell’intervista l’erede al trono saudita ha anche commentato gli attacchi contro due petroliere avvenuto lo scorso 13 giugno nel Golfo dell’Oman e le continue azioni condotte da ribelli sciiti Houthi contro il sud dell’Arabia Saudita. “(Questi attacchi) sottolineano l'importanza della nostra richiesta di fronte alla comunità internazionale per prendere una posizione decisiva contro un regime espansionista che ha sostenuto il terrorismo e diffuso morte e distruzione negli ultimi decenni non solo nella regione, ma nel mondo intero", ha dichiarato Mohammed bin Salman, secondo cui l’Iran ha utilizzato i benefici economici derivanti dall’accordo sul nucleare iraniano “per sostenere atti ostili nella regione”. Nell’intervista, il principe ereditario ha sottolineato che l’Arabia Saudita è aperta alla pace, ricordando tuttavia che l’Iran non ha avuto rispetto del premier giapponese Shinzo Abe durante la sua visita a Teheran, attaccando due petroliere nel Golfo, una delle quali operata da una società del Giappone. “L’Iran – ha aggiunto Mohammed bin Salman - ha anche impiegato le sue milizie per compiere un vergognoso attacco contro l'aeroporto di Abha. Questa è una chiara prova della politica e delle intenzioni del regime iraniano di minare la sicurezza e la stabilità della regione ".(Res)