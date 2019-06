Cina: ministero Esteri, "ampio consenso" dopo visita rappresentante Onu nello Xinjiang

- La Cina e le Nazioni Unite hanno raggiunto un "ampio consenso" per aumentare la cooperazione contro il terrorismo: lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri cinese dopo la visita di un alto funzionario dell'Onu presso la regione cinese dello Xinjiang questa settimana. Gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali si sono opposti alla visita del sottosegretario generale dell'Ufficio dell'Antiterrorismo delle Nazioni Unite, Vladimir Voronkov nello Xinjiang, dove esperti degli statunitensi sostengono ci sia circa un milione di uiguri detenuti nei centri di detenzione. Il vicesegretario di Stato Usa John Sullivan ha parlato con il segretario generale dell'Onu António Guterres venerdì "per trasmettere preoccupazioni profonde" sul viaggio di Voronkov perché "Pechino continua a dipingere la sua campagna repressiva contro gli uiguri e gli altri musulmani come sforzi legittimi per combattere il terrorismo quando non lo è". (Cip)