Trasporti: Mit, prosegue campagna comunicazione sicurezza "Sulla buona strada"

- Nel 2019 prosegue la campagna di comunicazione istituzionale sulla sicurezza stradale "Sulla buona strada" del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Scopo dell'iniziativa, che rappresenta una ulteriore fase della campagna iniziata nel 2009", sottolinea il Mit, "è quello di creare maggior consapevolezza dei rischi legati all’incidentalità stradale derivanti dal mancato rispetto delle norme del codice della strada, sensibilizzando l'opinione pubblica al fine di promuovere comportamenti e stili di guida corretti. La strategia di comunicazione punta a sottolineare la relazione tra le scelte compiute dagli utenti della strada e le conseguenze che esse hanno sulle proprie e altrui vite. Le scelte che le persone compiono e i comportamenti che ne derivano sono in grado di modificare il corso degli eventi in positivo così come in negativo. Il concetto federatore individuato, nonché l'insight strategico del progetto di comunicazione si può riassumere nella frase: 'un incidente non è un caso'. Protagonisti quattro diversi personaggi", prosegue il dicastero di Porta Pia, "ognuno con le proprie passioni, aspettative e i propri desideri, che raccontano quanto una scelta sbagliata, dovuta alla distrazione o al mancato rispetto delle regole del Codice della strada, possa influire per sempre sulla loro vita. La campagna fa leva su aspetti emotivamente forti per stimolare una riflessione finalizzata ad ottenere una modifica dei comportamenti scorretti alla guida". (segue) (Rin)