Trasporti: Mit, prosegue campagna comunicazione sicurezza "Sulla buona strada" (2)

- L'azione di comunicazione, continua il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "realizzata mediante spot che siano in grado di attivare la leva emotiva e generare un processo di identificazione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare il target di riferimento su comportamenti maggiormente a rischio al fine di acquisire una reale consapevolezza della necessità di adottare condotte di guida sicure. Target di riferimento della campagna", spiega il Mit, "sono tutti gli utenti della strada di volta in volta direttamente interessati dallo specifico rischio oggetto del messaggio. I temi trattati sono: distrazione alla guida con riferimento all’uso dello smartphone; uso dei sistemi di ritenuta sedili posteriori (adulti e bambini); elevata velocità in ambito urbano ed extraurbano e mancato rispetto della distanza di sicurezza; attenzione all'utenza pedonale. Il messaggio ha l'obiettivo primario di suscitare un'emozione riflessiva. Vediamo una serie di sequenze in cui ciascuno, facilmente, può identificarsi. Sono i momenti emotivamente importanti della vita delle persone comuni. Tali momenti", afferma il ministero guidato da Danilo Toninelli, "sono il frutto di scelte, quindi di un modo di essere e di rapportarsi con gli altri e con la realtà". (segue) (Rin)