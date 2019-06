Trasporti: Mit, prosegue campagna comunicazione sicurezza "Sulla buona strada" (3)

- Dopo alcune sequenze, "che una voice over accompagna descrittivamente", aggiunge il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "qualcosa turba l'attenzione. E' una scelta diversa dalle altre: i protagonisti degli spot, ad un certo punto, 'scelgono' di fare qualcosa di non corretto che riguarda la guida. Questa scelta, in quanto tale, ha delle conseguenze negative. Il fatto negativo è avvenuto perché i protagonisti hanno 'scelto' un comportamento rischioso, sottovalutandone le conseguenze. E' qui il punto focale del messaggio: guidare è un'attività importante e quotidiana rispetto alla quale le nostre scelte possono avere delle conseguenze gravi per sé e per gli altri. L'incidente non è un 'incidente', ma una scelta. Scegliere di seguire la 'Buona strada' dipende solo da noi. Il cittadino automobilista viene responsabilizzato", conclude il Mit, "il messaggio gli comunica che gli incidenti non avvengono per caso ma sono il frutto di azioni deliberate, come le altre scelte della propria vita". (Rin)