Diritti: a Torino un seminario tematico contro le discriminazioni

- Il 18 e 19 giugno si terrà a Torino, nella Sala Bobbio dell’ ex Curia Maxima di Via Corte d’Appello 16, il seminario tematico "Lotta alla discriminazione e incitamento all'odio: l'interculturalità è la soluzione?”. Il seminario, organizzato dalle Città Interculturali (ICC) del Consiglio d’Europa -- ma saranno anche presenti Montreal, Rochester Minnesota, Mexico City, e Tokyo che fanno parte della Rete - e dalla Città di Torino, esplorerà il nesso tra approccio interculturale e lotta alle discriminazioni. L’obiettivo è quello di favorire una maggiore sinergia fra uffici e servizi dello stesso ente, rafforzando gli strumenti legali e amministrativi per ricostruire quel senso di comunità che i crimini d’odio vanno strappando. In particolare, durante l’evento internazionale verranno affrontati due temi principali: l’utilizzo delle intelligenze artificiali nella lotta a discriminazioni, hate speech e hate crimes; e la diffusione di modelli di lavoro interculturali all’interno delle pubbliche amministrazioni. Accanto a queste due tematiche, si svilupperanno sei working group che includono anche decolonizzazione di spazi ed eventi culturali, intersezionalità sul tema genere e orientamento, l’utilizzo della polizia locale come strumento di inclusione, la costruzione di strumenti comunicativi condivisi fra gli stakeholder di una città. (segue) (Rpi)