Diritti: a Torino un seminario tematico contro le discriminazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lavoro che la Città di Torino ha portato avanti in questi tre anni, con progetti come G3P sulla formazione delle forze dell’ordine, eventi come Moschee Aperte, e cambiamenti amministrativi come le Linee Guida per il Coordinamento delle Politiche all’interculturalità, è stato riconosciuto dagli organismi internazionali” commenta l’Assessore ai Diritti Marco Giusta. Che conclude: “Le azioni di contrasto alle discriminazioni e di creazione di dialogo e ponti non devono più essere vissute dalle istituzioni come separate e indipendenti, bensì come due componenti ugualmente essenziali di una stessa visione politica. Torino, questa visione ce l’ha ben chiara, e lo dimostra una volta di più promuovendo obiettivi e spirito di questo seminario”. La Città ha aderito nel 2011 alla rete italiana Città del dialogo, la controparte nazionale della rete europea Intercultural Cities, beneficiando dello scambio di competenze, conoscenze e capacità con altre città europee e rafforzando la propria dimensione internazionale. (segue) (Rpi)