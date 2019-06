Diritti: a Torino un seminario tematico contro le discriminazioni (3)

- La Città di Torino ha quindi presentato con orgoglio la propria candidatura a ospitare il seminario tematico annuale della Rete. Questa iniziativa, a cui parteciperanno circa 80 decisori politici da diversi Paesi del Consiglio d’Europa, costituisce infatti un’occasione importante per ascoltare, apprendere, diffondere conoscenze e progettualità in questi ambiti, nonché un’opportunità formativa per le/i dipendenti comunali e le realtà che collaborano con la Città su questi temi. Nel contempo, offrirà alla Città la possibilità di comunicare ad una qualificata platea internazionale i contenuti, le azioni e i primi risultati del progetto europeo «Recognize and Change» che si prefigge di incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni di sette paesi della UE più Brasile e Capo Verde, la consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione. Con l’attiva partecipazione i/le giovani contribuiranno alla diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi dell’apprendimento reciproco e della peer education. Inoltre Recognize and Change si propone di rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica in merito alla responsabilità individuale attraverso campagne contro la discriminazione e la violenza. (Rpi)