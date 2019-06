Usa-Russia: Trump smentisce il “New York Times” su aumento attacchi cibernetici contro Mosca

- La tesi sostenuta dal quotidiano statunitense “The New York Times”, secondo cui i servizi segreti Usa avrebbe intensificato gli attacchi cibernetici contro le rete elettrica russa, è “contraria ai fatti”. E’ quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump smentendo quanto sostenuto dalla testata giornalistica in un articolo pubblicato ieri, in cui alcune fonti di Washington avrebbero rivelato l’intensificarsi nell’ultimo anno di attacchi da parte di servizi speciali Usa, tramite programmi informatici per disturbare le operazioni e rubare informazioni (malware). Azioni che costituirebbero un avvertimento al presidente russo Vladimir Putin. "Questo è un atto di tradimento virtuale da parte di (quello che era) una volta un grande giornale così disperato per una storia, qualsiasi storia, anche se negativa per il nostro paese", ha risposto il presidente degli Stati Uniti sul suo profilo Twitter, sottolineando che lo scenario prefigurato dal “The New York Times” non sarebbe veritiero. "Qualsiasi cosa va con i nostri media corroti, oggi", ha aggiunto Trump. "Faranno, o diranno, qualunque cosa serva, senza nemmeno il minimo pensiero delle conseguenze”, ha concluso.(Was)