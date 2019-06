Criminalità: due latitanti italiani arrestati in Thailandia

- Attorno alle ore 10 del mattino, ora locale di oggi, a Pattaya, in Thailandia, una squadra speciale della Crime Suppression Division della Royal Thai Police e dell'Interpol di Roma, coordinata dall'Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed in collaborazione con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano, ha arrestato una coppia di latitanti italiani. L'operazione, denominata "Italian Bonnie & Clyde", ha coportato la sorveglianza fisica ed elettronica, anche con l'ausilio di un drone. La coppia, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, già ricercati per reati contro il patrimonio, era balzata all'attenzione delle cronache per aver orchestrato molteplici ed ingenti truffe in Italia, la più eclatante quella a danno della star di Hollywood George Clooney, creando una linea di abbigliamento con il nome dell'ignaro attore. I due vendevano via internet Rolex falsi spacciandoli per veri, a volte inviando agli acquirenti un pacco di sale invece dell'orologio. (segue)