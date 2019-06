Criminalità: due latitanti italiani arrestati in Thailandia (2)

- Galdelli era stato già arrestato il 25 luglio 2014 nel Dusit Thani Hotel di Pattaya, al termine di un'operazione coordinata dall'Interpol. Il giorno successivo, però, era riuscito ad evadere dal tribunale locale, dove era stato portato per rispondere di reati minori, ed in particolare di soggiorno illegale in Thailandia. Un'inchiesta interna, aperta a seguito della dura lettera di protesta inviata al capo della Polizia thailandese dal nostro ambasciatore a Banglok, aveva consentito di accertare che Galdelli aveva corrotto le guardie carcerarie incaricate del suo trasferimento, consegnandogli 20 mila Bath (circa 500 euro), ritirati davanti alle guardie da una cassa automatica. Gli agenti della Polizia penitenziaria riconosciuti responsabili dell'evasione erano stati arrestati e destituiti dal servizio. Grazie ai pedinamenti effettuati, la coppia è stata infine individuata in un lussuoso villino, che è stato circondato per impedire ogni via di fuga. Gli agenti hanno così fatto irruzione nell'abitazione, arrestando i due ricercati. Galdelli e la Goffi saranno trasferiti presso il centro di detenzione dell'Immigration Bureau di Pattaya, in attesa del disbrigo delle procedure per l'estradizione in Italia.