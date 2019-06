Milano: Sala, non c’è emergenza su mezzi Atm, noi facciamo il possibile

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della premiazione dell’”Amrogino d’oro ad imprese”, ha commentato l’aggressione nella notte tra venerdì e sabato di un conducente Atm in piazza Angilberto. Ai giornalisti che gli chiedevano se ci sia un’emergenza sicurezza sui mezzi pubblici, Sala ha risposto: “No, non c’è un’emergenza, c’è attenzione, però noi non stiamo dormendo: i nuovi bus sono fatti con sistemi anti sfondamento, in sostanza anti aggressione, per proteggere le cabine di guida e stiamo aumentando il numero di persone che si occuperanno di sicurezza sugli autobus”. “Tutti vorrebbero un mondo ideale, in cui tutti sono buoni, ma così non è. Il punto è rispondere con delle azioni e noi stiamo cercando di fare il possibile”, ha concluso il sindaco. (Rem)