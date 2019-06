Giustizia: sindaco Sala, governo così traballante non può impostare vera riforma

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della consegna degli Ambrogini delle imprese al teatro alla Scala di Milano, è entrato nel dibattito su una riforma della giustizia: “Il momento per farla - ha detto - era 40 anni fa. È chiaro che c’è bisogno di una riforma, ma non mi pare che un governo così traballante sia in grado di impostare una vera”. “Non vorrei - ha poi aggiunto il primo cittadino milanese - che fosse il solito maquillage per mettere una spunta sulle cose fatte, ma poi poco cambia”. (Rem)