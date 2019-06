Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Usa fondamentali per stabilità regionale

- Gli Stati Uniti rappresentano un “fattore fondamentale per raggiungere la sicurezza e la stabilità nella regione”. Lo ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Ricordando i rapporti strategici che legano Arabia Saudita e Stati Uniti, l’erede al trono ha inoltre sottolineato che le relazioni con Washington “non saranno influenzate da campagne stampa o posizioni arbitrarie”. “Il regno attribuisce grande importanza ai legami strategici con gli Stati Uniti. Sono relazioni che durano da oltre 70 anni durante i quali questo partenariato strategico ha affrontato molte sfide che hanno preso di mira la sicurezza, la stabilità e la sovranità dei nostri paesi. I nostri legami con gli Stati Uniti sono importanti e fondamentali, non solo per raggiungere gli interessi comuni, siano essi economici, di sicurezza o altri, ma sono un fattore fondamentale per raggiungere la sicurezza e la stabilità regionali”, ha dichiarato l’erede al trono saudita. “Insieme agli Stati Uniti e in cooperazione con diversi paesi della regione e del mondo, cerchiamo di raggiungere una stabilità sostenibile nella regione che crei l'ambiente necessario per soddisfare le aspirazioni delle persone a vivere con dignità”, ha aggiunto. (segue) (Res)