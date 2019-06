Arabia Saudita: Mohammed bin Salman, Usa fondamentali per stabilità regionale (2)

- Commentando le forti critiche contro l’Arabia Saudita lanciate da molti politici e dai media statunitensi, l’erede al trono ha sottolineato: “Nel corso della sua storia il regno, ha già affrontato tali campagne che sono spesso di parte e non basate su informazioni accurate. Cerchiamo costantemente di chiarire fatti e idee errate propugnate da alcune parti negli Stati Uniti e in altri paesi. Ascoltiamo ciò che viene contestato, ma alla fine la nostra priorità è l’interesse nazionale. La nostra priorità è il cittadino di Riad, Gedda, Jizan, Tabuk, Dammam e altre regioni del regno, non quello che gli altri credono o propongono all’Arabia Saudita”. Il principe ereditario ha ricordato che l’Arabia Saudita, in tutta la sua storia, è riuscita a coesistere con i propri alleati, “nonostante le differenze”, rispettando la sovranità delle nazioni ed evitando di intromettersi nei loro affari interni. “Quello che desideriamo non è nient'altro che un trattamento reciproco quando si tratta della nostra sovranità e degli affari interni”, ha aggiunto. (Res)