Pensioni: Sala, vita si allunga, ma qualcuno preferisce scorciatoie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partecipando alla consegna degli Ambrogini delle imprese, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto mandare un messaggio agli avversari politici. “Oggi - ha detto a margine dell’iniziativa al teatro alla Scala - viene premiato il lavoro, che non è un concetto astratto. Questa gente, questi volti, questa volontà. Viene premiato il lavoro e viene posta tanta attenzione all’innovazione, perché bisogna cercare sempre nuove formule. Questo è un territorio che è ancora estremamente ricco e che risponde con il lavoro a un’idea che noi non condividiamo di assistenzialismo puro: va aiutato chi è in difficoltà, ma non bisogna far passare l’idea che si possa andare in pensione prima quando la vita si allunga”. “Basta studiare un po’ per capire come oggi le malattie portino a necessità di cure per molti anni. Proprio non ce la si fa, ma evidentemente qualcuno preferisce delle scorciatoie”, ha concluso il sindaco, ribadendo che la ricetta di Milano “è continuare a credere nel lavoro, nell’impegno personale, senza dimenticare chi è più in difficoltà, ma aiutandolo a inserirsi nel mondo del lavoro”. (Rem)