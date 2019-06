Pensioni: Bernini (FI), su spesa Inps allarme senza precedenti

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "la spesa dell'Inps è destinata a esplodere nei prossimi venti anni: i dati forniti dall'inchiesta del 'Sole 24 Ore' sono a dir poco allarmanti, perché lanciano lunghe ombre sulla sostenibilità dei conti dell'Istituto di previdenza prevedendo per il 2039 una spesa che sfiora i 300 miliardi, tra il 16 e il 20% del Prodotto interno lordo. Una corsa che solo le riforme del 1992 e del 2011 avevano frenato. Le proiezioni pubblicate stamani, peraltro", continua la parlamentare, "non prevedono ancora gli effetti di quota 100 e delle altre forme di anticipo allargato, ma è evidente che la controriforma gialloverde delle pensioni non potrà che aggravare la situazione. Se questo è lo scenario, è veramente molto difficile condividere l'ottimismo del presidente Tridico, secondo il quale da quota 100 si ricaverebbero addirittura dei risparmi e che l'Inps deve fungere da stabilizzatore sociale nei periodi di crisi. Destabilizzando i conti, con la popolazione anziana destinata a crescere e con quella in età di lavoro che invece diminuirà", prosegue la parlamentare, "si rischia un dramma sociale senza precedenti. Ma questo governo vive alla giornata e per mantenere le sue incaute promesse elettorali, non certo per salvaguardare i conti dell'Inps, ha taglieggiato i pensionati - e non solo gli assegni più alti - innescando così", conclude Bernini, "una inaccettabile spirale di ingiustizia sociale". (Com)