Rifiuti: Raggi, torna campagna Ama e Tgr Lazio "Il tuo quartiere non è una discarica", oggi coinvolti municipi dispari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi torna la campagna 'Il tuo quartiere non è una discarica', la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama insieme al TGR Lazio. In questo sesto appuntamento del 2019, l’ultimo prima della pausa estiva, saranno coinvolti i municipi dispari della Capitale". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dalle 8 alle 13 - continua Raggi - i cittadini avranno a disposizione 26 punti di raccolta: 19 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 Centri di raccolta aziendali dove poter consegnare sia i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). In 3 postazioni (piazzale Clodio, via Anagnina e piazzale Cina) sarà anche possibile conferire contenitori con residui di vernici e solventi, rifiuti speciali che richiedono particolari procedure di smaltimento. Presso Il Centro di Raccolta di via Arturo Martini a Corviale (XI municipio), grazie alla collaborazione tra Ama e l’Associazione 'Joni and Friends Italia' Onlus, i cittadini potranno consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori) da donare a persone diversamente abili che ne hanno bisogno. (segue) (Rer)