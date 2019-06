Rifiuti: Raggi, torna campagna Ama e Tgr Lazio "Il tuo quartiere non è una discarica", oggi coinvolti municipi dispari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini - prosegue Raggi - potranno poi disfarsi di vecchie biciclette, anche non funzionanti, consegnandole all’Associazione Culturale Ciclonauti, che Ama ospiterà nelle postazioni di piazza Vittorio, piazzale Clodio, via Francesco Tovaglieri, via Teano, via Rovigno d’Istria e via Anzio. Le vecchie bici (o parti di esse) saranno recuperate, rimesse a punto e successivamente restituite alla cittadinanza attraverso iniziative ludico-culturali e di beneficenza. Voglio ricordare che tutti gli altri giorni della settimana è possibile disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici, (che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali) nei centri di raccolta aziendali aperti tutti i giorni. Inoltre è attivo il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio può essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it. Per altre informazioni sull’iniziativa e sui siti coinvolti, i cittadini possono visitare il sito www.amaroma.it o contattare il numero verde Ama 800867035, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 17 e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Dal pomeriggio di venerdì a domenica, si potrà contattare la Sala Operativa Ama, ai numeri 06/51693339/3340/3341". (Rer)