Traffico Roma: code e rallentamenti in direzione litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luce Verde Roma segnala traffico regolare sul Grande raccordo anulare. Registra rallentamenti in direzione litorale sulla via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, sulla Pontina e code sulla Roma-Civitavecchia allo svincolo Cerveteri-Ladispoli per incidente. (Rer)