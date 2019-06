Milano: Sala, oggi certamente tra le 30 città più importanti del mondo

- Parlando agli imprenditori premiati con l’Ambrogino delle imprese, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha assicurato che “oggi Milano è nelle 30 città più importanti non dell’Europa, ma del mondo”. Il motivo di questo successo - ha spiegato il sindaco - risiede nella capacità di guardare avanti e di gestire la città come si fa con un’impresa. Un approccio che lui ha appreso dai suoi genitori. “La politica - ha spiegato il sindaco agli imprenditori - non deve lavorare per il domani mattina alla ricerca di un consenso, ma deve lavorare come fate voi, guardando avanti, ai vostri figli. A voi il compito di continuare a credere nel lavoro e nelle vostre imprese. A noi politici dovrebbe - e nel mio caso deve - spettare il compito di affrontare le grandi tematiche che stanno cambiando il mondo, non alla ricerca del consenso, ma cercando di continuare a cambiare e ad evolvere questa città, che quando accetta l’idea del cambiamento dà il meglio di sé. Questo è il motivo per cui noi senza fanatismo siamo sempre alla ricerca di nuove sfide”. (segue) (Rem)