Milano: Sala, oggi certamente tra le 30 città più importanti del mondo (2)

- “Le città - ha aggiunto il sindaco - sono organismi forti e a volte gracili, ma se vengono gestite un po’ come viene gestita un’azienda o una famiglia, cioè guardando nel lungo termine, i risultati arrivano. Io oggi vi posso dire che Milano è sicuramente nelle 30 città più importanti non dell’Europa, ma del mondo e che certamente abbiamo 10 anni di crescita davanti”. “Non credo - ha proseguito Sala - che ci sia altra via che non sia quella dello sviluppo e io non avrò mai nostalgia della decrescita felice. Il lavoro e lo sviluppo vanno coniugati con la solidarietà. Noi vinceremo la nostra partita quando riusciremo a far lavorare il maggior numero di persone possibile”. “Questa - ha osservato in conclusione - dovrebbe essere la mentalità comune, non quella ambrosiana”. (Rem)