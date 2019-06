Venezuela: leader opposizione Guaido, indagine su presunta sottrazione fondi pubblici destinati a militari

- Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, ha chiesto un'indagine dopo le indiscrezioni riportate da una parte della stampa locale, secondo cui i suoi rappresentanti avrebbero sottratto indebitamente fondi destinati ad aiutare i disertori dell'esercito venezuelano che vivono in Colombia. Più di 1.400 membri delle forze armate venezuelane sono fuggiti in Colombia quest'anno, su invito di Guaidò, che li ha spinti a non ascoltare più il presidente Nicolas Maduro. Il quotidiano "PanAm Post" ha riferito che i rappresentanti di Guaidò, il leader dell'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione venezuelana, hanno utilizzato i fondi destinati alle truppe che si erano trasferite nella città di Cucuta, al confine con la Colombia, per gli acquisti personali. "Investigheremo su questo", ha detto Guaidò durante un discorso ai sostenitori nello stato venezuelano di Mérida. "Ogni centesimo di fondi pubblici dovrebbe essere sacro, e questo è qualcosa che dobbiamo imparare come società", ha aggiunto. (Brb)