Business news: compagnia saudita Aramco registra utile di 111,1 miliardi nel 2018

- La compagnia energetica saudita Aramco ha registrato un utile netto nel 2018 di 111,1 miliardi di dollari in aumento rispetto ai 75,9 miliardi del 2017. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato stampa. L’anno scorso la compagnia ha registrato ricavi per 355,9 miliardi di dollari rispetto ai 264,2 miliardi del 2017 con una crescita del 25 per cento. Il valore totale delle attività di Aramco ha invece raggiunto nel 2018 i 358,9 miliardi di dollari rispetto ai 294 miliardi del 2017. (Res)