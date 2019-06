Business News: Fao lancia appello per ricapitalizzare Fondo per l'Africa Astf

- L'Africa Solidarity Trust Fund (Astf), il fondo fiduciario per l'Africa istituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), ha bisogno di stringere partnership più ampie ed esplorare meccanismi di finanziamento innovativi per affrontare le sfide del continente. E' questo il messaggio che i vertici Fao hanno indirizzato ai capi di stato e governo, ministri ed altri rappresentanti della comunità di sviluppo che si sono riuniti a Malabo, in Guinea Equatoriale, allo scopo di ricapitalizzare il Fondo e lanciare una seconda fase più ambiziosa. Lo riferisce la Fao in una nota citata dai media locali, ricordando che l'Astf è stato istituito sulla base di un modello unico di finanziamento flessibile, avviato e guidato dall'Africa, per l'Africa, per sostenere iniziative e programmi di sviluppo africani. Dal suo lancio nel 2013, l'Astf ha sostenuto centinaia di migliaia di agricoltori, donne e giovani famiglie in 41 paesi africani promuovendo un'ampia varietà di progetti che hanno contribuito a stimolare le opportunità di occupazione rurale, aumentare la produzione agricola, generare nuovi flussi di reddito e costruire resilienza. "Oggi dobbiamo sfruttare lo slancio e le lezioni chiave apprese durante questi ultimi anni: la fame e la malnutrizione sono ancora sfide importanti in Africa e possono essere affrontate solo con un impegno più ampio", ha detto Maria Helena Semedo, vicedirettore generale della Fao. "Per questo motivo, l'Astf sta creando nuove partnership, in particolare con i partner di sviluppo, le banche e il settore privato. Per realizzare pienamente il sogno dell'ASTF, abbiamo bisogno di una massa critica di contributori", ha aggiunto Semedo. (Com)