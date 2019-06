Business News: Banca di sviluppo, economia Africa crescerà del 4 per cento nel 2019

- La crescita economica del continente africano dovrebbe accelerare al 4 per cento nel 2019 contro il 3,5 per cento nel 2018. Lo dice il rapporto della Banca africana di sviluppo (Afdb) relativo alle prospettive economiche per l’Africa 2019 presentato a Malabo, in Guinea Equatoriale, in occasione dell'Assemblea generale del gruppo tenuta dal 10 al 14 giugno scorsi. Come ha spiegato Hanan Morsy, direttore responsabile del dipartimento delle politiche macroeconomiche, delle previsioni e della ricerca di Afdb, "dopo una modesta crescita del Pil reale del 2,1 per cento nel 2016, l'economia dell'Africa è tornata al 3,6 per cento nel 2017 e al 3,5 per cento nel 2018". Per Afdb, la crescita continentale dovrebbe quindi accelerare al 4 per cento nel 2019 e al 4,1 per cento nel 2020, "più sostenuta che in altre economie emergenti e in via di sviluppo nel loro insieme, ma inferiore a quella di Cina ed India". (Res)