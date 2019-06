Business News: Senegal, atteso il 24 e 25 giugno a Dakar forum regionale su Area libero commercio africana

- La capitale del Senegal, Dakar, ospiterà il prossimo 24 e 25 giugno un forum regionale sull'attuazione dell'accordo sull'Area di libero scambio continentale africana (Cfta), che è entrato in vigore lo scorso 30 maggio. Lo riferisce in una nota la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Eca), promotrice dell'iniziativa insieme al governo senegalese, alla Commissione dell'Unione africana ed all'Unione europea. "Il forum è concepito come uno spazio per il dialogo regionale e su tutte le questioni relative all'attuazione del Cfta negli Stati della Comunità economica dell'Africa occidentale (Cedeao) francofona ed in quelli della Comunità economica per l'Africa centrale (Eccas)", recita la nota. Obiettivo della due giorni, spiegano i promotori, è di "promuovere scambi costruttivi al fine di trarre insegnamenti dall'integrazione regionale", oltre che di "valutare in che misura le comunità economiche regionali possono servire come base per sbloccare il potenziale commerciale del Cfta nell'Africa occidentale e centrale". (Res)