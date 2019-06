Business News: Angola, Fmi approva nuovi finanziamenti per 248 milioni di dollari

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato nuovi finanziamenti per un valore di 248 milioni di dollari in favore dell’Angola, portando così il totale degli esborsi a 1,24 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato in una nota il vice amministratore delegato e presidente dell’istituto di credito con sede a Washington, David Lipton, secondo cui lo stanziamento è stato deciso dopo il completamento della prima valutazione del programma di sostegno al paese. “Le autorità angolane hanno dimostrato un forte impegno nel rispetto delle politiche del programma finanziato dal Fondo. Tuttavia un ambiente esterno indebolito, in particolare l'accresciuta volatilità del prezzo internazionale del greggio, sta ponendo sfide ai loro sforzi di riforma”, si legge nella nota ripresa dai media locali. Il programma di finanziamento ampliato è stato approvato il 7 dicembre scorso e prevede una durata di tre anni, nel corso dei quali saranno stanziati 3,7 miliardi di dollari, oltre ad essere fornita assistenza tecnica a sostegno del Programma di stabilizzazione macro-economica e del Piano nazionale di sviluppo 2018-2022. (Res)