Business News: rapporto Onu, investimenti diretti esteri in aumento del 13 per cento in Africa sub-sahariana

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Africa sub-sahariana sono aumentati del 13 per cento lo scorso anno, attestandosi a 32 miliardi di dollari, in netta controtendenza rispetto al ribasso riscontrato a livello globale. È quanto emerge dall’ultimo “Rapporto sugli investimenti globali” pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), secondo cui la crescita è dovuta principalmente allo sviluppo di nuovi progetti minerari e petroliferi e alla ratifica dell’accordo che istituisce l’Area di libero scambio continentale (Cfta), la cui entrata in vigore lo scorso 31 maggio potrebbe ulteriormente rafforzare gli investimenti esteri diretti nel 2019. Il dato relativo all’Africa è in netta controtendenza rispetto a quello registrato su scala globale, in calo del 27 per cento rispetto al 2017 facendo toccare il livello più basso dal 2004. Quanto alle sub-regioni, l'Africa australe è quella che ha ottenuto il miglior risultato con investimenti diretti per quasi 4,2 miliardi di dollari rispetto ai 925 milioni registrati nel 2017. A trainare il forte incremento è stato il Sudafrica, dove gli investimenti sono più che raddoppiati arrivando a toccare quota 5,3 miliardi di dollari. (Res)