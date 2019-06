India-Usa: scattano oggi tariffe aggiuntive su 29 prodotti statunitensi

- L’India applicherà da oggi tariffe aggiuntive su 29 prodotti importati dagli Stati Uniti, per un valore complessivo di 217 milioni di dollari. Lo ha il ministero delle Finanze indiano, secondo cui la decisione è "di pubblico interesse". Tra gli articoli soggetti a ulteriori dazi doganali figurano mandorle, nocciole, legumi, frutta, artemie saline, acido borico, reagenti domestici, elementi in acciaio e alluminio. La decisione del governo risale a quasi un anno fa, ma l’introduzione delle nuove tariffe, in risposta a quelle statunitensi sull’acciaio e l’alluminio, è stata più volte rinviata mentre erano in corso negoziati tra le parti. (segue) (Inn)