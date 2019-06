India-Usa: scattano oggi tariffe aggiuntive su 29 prodotti statunitensi (3)

- Il commercio dovrebbe essere tra i temi centrali della prossima visita in India del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che dovrebbe arrivare a Nuova Delhi il 24 giugno per incontrare il nuovo ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e altri esponenti del secondo governo guidato da Narendra Modi, appena insediatosi dopo la vittoria alle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. Un altro tema fondamentale dovrebbe essere quello della difesa, in particolare dell’offerta di vendita da parte Usa dei sistemi missilistici Difesa terminale ad alta altitudine (Thaad) e Patriot a capacità avanzata (Pac-3). (Inn)