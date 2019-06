Guatemala: cittadini alle urne per eleggere il nuovo presidente

- Si terranno oggi le elezioni generali in Guatemala, appuntamento dal quale uscirà - tra gli altri - il nome del nuovo presidente per i prossimi quattro anni. Una chiamata alle urne preceduta dalle polemiche sull'esclusione di alcuni dei protagonisti della scena politica guatemalteca, in un dibattito da tempo attorcigliato sui temi della corruzione. Si tratta di un voto dagli esiti incerti, vista l'altissima percentuale di elettori che a poche ore dal voto ancora non sa dove mettere la crocetta. Gli ultimi sondaggi diffusi sui media locali sembrano attribuire un vantaggio a Sandra Torres, candidato del partito Une e moglie dell'ex presidente Alvaro Colom (2008-2012). Si tratta però di una percentuale di consensi, il 20 per cento, molto lontana dalla quota del 50 per cento utile ad evitare il ballottaggio, previsto per l'11 agosto. (segue) (Mec)