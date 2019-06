Torino: al conservatorio "La vie en rose", letture e musica al femminile

- L’Amministrazione del Comune di Torino proporrà nel mese di luglio un progetto speciale inserito all’interno della programmazione ‘Torino Estate’. È ‘La Vie en Rose’ rassegna realizzata dalla Fondazione per la Cultura che avrà come interpreti otto artiste ospiti per 4 serate al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, cornice aulica, simbolo di alta cultura e patrimonio del sapere. Si tratta di un unicum realizzato ad hoc per quest’anno, mentre ‘Torino Estate Reale’ tornerà il prossimo. Nei giorni 3, 9, 15 e 23 luglio il pubblico potrà assistere a un reading e tre concerti caratterizzati dall’eleganza e dalla bellezza. Quattro affascinanti coppie di artiste condurranno i presenti in un viaggio che, partendo dalla letteratura, toccherà l’opera, il rock e il jazz. “Sarà un’occasione per trascorrere serate d’eccezione in compagnia di Laura Morante ed Eugenia Costantini, Erika Grimaldi e Martina Belli, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, che celebreranno star mondiali del passato. Donne d’eccezione - dichiara l’assessora alla Cultura, Francesca Leon - le cui emozionanti esibizioni animeranno il palcoscenico del Conservatorio”. Vere protagoniste dell’evento saranno però le loro voci, prezioso strumento di racconto con cui le artiste interpreteranno, canteranno e suoneranno creando una sorta di finestra che si affaccia al mondo delle emozioni, attraverso la potenza evocativa che la donna trova intrinsecamente in se stessa e restituisce naturalmente allo spettatore. (segue) (Rpi)