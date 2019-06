Torino: al conservatorio "La vie en rose", letture e musica al femminile (2)

- A inaugurare la ‘manifestazione in rosa’, mercoledì 3 luglio, alle 21.30, saranno Laura Morante ed Eugenia Costantini, accompagnate dalla pianista Francesca Giovannelli, con il reading ‘Il Ballo’ tratto dal romanzo di Irène Némirovsky. Il soprano Erika Grimaldi e il mezzosoprano Martina Belli, con la pianista Jeong Un Kim, si esibiranno, martedì 9 luglio, in ‘Protagoniste all’opera’: un bouquet di figure musicali femminili tratte, principalmente, dal repertorio dell’opera italiana, francese e russa dell’Ottocento, proponendo arie e duetti tra i più amati e conosciuti. Saranno rappresentate eroine sotto diverse sfaccettature: frivole e curiose come Fiordiligi e Dorabella, seducenti e astute come Isabella e Dalila, pure e votate al sacrificio come Norma e Violetta, passionali e sfacciate come Carmen, fino alle donne pucciniane contraddittorie e sfuggevoli come Manon oppure dolci e innocenti come Mimì. Il concerto è a cura di Teatro Regio. Lunedì 15 luglio, a cura di Todays Festival, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, con uno speciale opening dell’arpista Cecilia, porteranno sul palco torinese ‘Il primo tour insieme’. I loro diversi stili, intrecciandosi, daranno vita a brani inediti. “Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto, convinte che condividere il palco ci sarebbe bastato e così, per cominciare, la scorsa estate ne abbiamo fatti due – sottolineano le artiste -. Furono magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre”. (segue) (Rpi)