Torino: al conservatorio "La vie en rose", letture e musica al femminile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto si concluderà martedì 23 luglio con il concerto ‘Jazz Ladies Night’ di Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, due grandi voci del jazz italiano che celebreranno altrettante icone della musica vocale, la lunare Billie Holiday e la solare Joni Mitchell, in una rilettura creativa e appassionata. La serata è stata ideata dalla direzione artistica del Torino Jazz Festival. Gli spettacoli della rassegna ‘La Vie en rose’, realizzati dalla Fondazione per la Cultura Torino e con la partnership di Intesa Sanpaolo, sono accessibili al costo di soli 5 euro. I biglietti saranno acquistabili all’Urban Lab in piazza Palazzo di Città 8/F, all’Infopiemonte in via Garibaldi angolo piazza Castello e online. Sui siti www.torinoestate.it - www.vivaticket.it (il costo del servizio di acquisto è di € 1 per ciascun biglietto). (Rpi)