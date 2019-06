Hong Kong: proseguono proteste nonostante sospensione del disegno di legge su estradizione

- Altra giornata di proteste a Hong Kong, con gli attivisti che cercano di mantenere la pressione sul governo, nonostante la decisine da parte del governatore Carrie Lam di sospendere a tempo indeterminato il voto sul controverso disegno di legge sull'estradizione. I manifestanti si sono radunati a Victoria Park poco dopo mezzogiorno, indossando abiti neri e nastri bianchi sul petto. Lam ha detto in una conferenza stampa che non aveva "nessuna intenzione" di fissare una scadenza per il rinvio, sottolineando l'importanza di una maggiore comunicazione tra sostenitori e manifestanti contro un disegno di legge per consentire il trasferimento di fuggitivi nella Cina continentale. (segue) (Cip)