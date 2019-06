Russia: ad agosto vertice trilaterale con Azerbaigian e Iran a Sochi

- Il presidente russo Vladimir Putin, insiemi agli omologhi di Azerbaigian e Iran, rispettivamente Ilham Aliyev e Hassan Rouhani, parteciperanno ad un vertice trilaterale nella città russa di Sochi ad agosto. Lo ha annunciato oggi il ministro per gli affari del Caucaso settentrionale della Russia, Sergei Chebotarev, in una conferenza nella capitale iraniana di Teheran. "L'incontro trilaterale di alto livello tra i presidenti di tre paesi - Russia, Iran e Azerbaigian - è previsto per agosto", ha confermato Chebotarev(Res)