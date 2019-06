Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito i principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano, Giuseppe Sala partecipa all’ “Ambrogino delle Imprese” la cerimonia di premiazione di imprese e lavoratori di Milano, Monza Brianza e Lodi, organizzata dalla Camera di Commercio.Teatro alla Scala (ore 9.30)"Area P. Milano incontra la poesia", l’iniziativa della Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Cultura che ogni mese apre le porte dell’Aula consiliare agli appassionati di poesia e a tutti i cittadini.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 ( ore 10:30)REGIONEL'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, partecipa alla 'Giornata per la salvaguardia ambientale e la conoscenza del territorio operese'.La Busa, Arci Pesca Ippocampo, via Adda 22 – Opera/Mi (ore 9.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia Lara Magoni interviene alla giornata di chiusura della seconda rassegna corale 'Imagna Canta'.Sede C.A.I. Valle Imagna, via Frosio - Sant'Omobono Terme/BG (ore 10.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene al convegno 'Le Alpi come laboratorio'. L'appuntamento rientra nell'ambito del progetto 'Alpfoodway' per la salvaguardia della cultura alimentare delle Alpi che sta accompagnando il processo di candidatura Unesco del Patrimonio Alimentare delle Alpi, di cui Regione Lombardia è capofila.Casa Museo, via Alta – Cerveno/BS (ore 18.00)VARIEIl Presidente della Camera di commercio Milano, Monza Brianza e Lodi Carlo Sangalli partecipa alla consegna dell’ “Ambrogino delle Imprese” la cerimonia di premiazione di imprese e lavoratori di Milano, Monza Brianza e Lodi, organizzata dalla Camera di Commercio.Teatro alla Scala (ore 9.30) (Rem)