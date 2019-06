Albania: premier Rama, chiunque vuole bloccare elezioni amministrative pagherà conseguenze penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha avvertito che “chiunque cerchi di impedire” lo svolgimento delle elezioni amministrative in Albania del 30 giugno, potrebbe essere punito con “sanzioni severe” per aver violato la legge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, secondo cui durante un comizio elettorale nella serata di ieri a Devoll (sud-est del paese), Rama ha accusato l’opposizione, guidata da Lulzim Basha, di volere “bloccare” la candidatura dell’Albania per l’avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea. "Questo tentativo contro l'Albania fallirà in modo vergognoso e coloro che hanno intrapreso tale tentativo e coloro che si uniranno a loro si vergogneranno", ha dichiarato il premier sottolineando che chi tenterà qualsiasi azione per boicottare la prossima tornata elettorale potrebbe essere sottoposto al divieto di espatrio in Unione europea o negli Stati Uniti. Il leader socialista ha affermato che "naturalmente ci sono persone che la pensano diversamente e vogliono che questo governo venga spodestato al più presto, ma questo popolo è maltrattato dall'opposizione". Secondo Rama, “la gente dovrebbe essere meglio informata del fatto che chiunque osi distruggere le elezioni dovrà affrontare pene severe, finire dietro le sbarre e affrontare anche il divieto di entrare nei paesi europei e negli Stati Uniti: verrà incluso nella lista nera”. (segue) (Alt)