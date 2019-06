Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita in calo a inizio 2019

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina hanno mantenuto una crescita positiva nei primi cinque mesi di quest'anno, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero del Commercio cinese. Gli investimenti diretti non finanziari in 3.115 società di 149 paesi e regioni sono ammontati a 301,15 miliardi di yuan (circa 44,54 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-maggio, in calo dell'un per cento su base annua, secondo il ministero. Durante i primi cinque mesi dell’anno, le società cinesi hanno investito 5,63 miliardi di dollari in 51 paesi lungo la Nuova via della seta, pari al 12,6 per cento del totale. Il ministero del Commercio ha spiegato che la struttura degli investimenti in uscita ha continuato a migliorare, con investimenti effettuati principalmente in settori quali leasing e servizi alle imprese, produzione e vendita al dettaglio nonché informazioni e tecnologia. I nuovi progetti all'estero firmati con un valore contrattuale di oltre 50 milioni di dollari statunitensi sono arrivati a 287 nei primi cinque mesi, ha fatto sapere il ministero. (Cip)