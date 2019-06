Business news: Pechino aumenta dazi anti-dumping su acciaio Usa e Ue

- Il governo cinese ha annunciato un aumento dei dazi anti-dumping su certe tipologie di tubi e condutture in acciaio legato importati da Stati Uniti e Unione europea. Il ministero del Commercio ha riferito che i dazi praticati alle tipologie di merci interessate andranno dal 57,9 per cento al 147,8 per cento. I dazi a carico dell’acciaio prodotto dall’azienda Usa Wyman-Gordon Forgings sarà del 101 per cento, mentre quello praticato alle altre aziende siderurgiche Usa sarà del 147,8 per cento. I dazi a carico dell’acciaio prodotto dalle unità francese e tedesca di Vallourec saranno del 57,9 per cento, mentre per le altre aziende europee del settore i dazi daranno del 60,8 per cento. La Cina, primo produttore e consumatore di acciaio al mondo, ha imposto dazi anti-dumping compresi tra il 13 e il 14,1 per cento alle importazioni da Usa e Ue nel 2014; i dazi sono scaduti lo scorso 10 maggio. (Cip)