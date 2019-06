Business news: Cina, vendite al dettaglio in crescita dell'8,6 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita dei consumi in Cina ha accelerato a maggio con le vendite al dettaglio in crescita dell'8,6 per cento su base annua, secondo i dati ufficiali rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La crescita è accelerata da un aumento del 7,2 per cento registrato ad aprile, secondo l'Nbs. L'Nbs ha rivelato inoltre che l'indice dei prezzi al consumo della Cina, un indicatore principale dell'inflazione, ha accelerato al 2,7 per cento su base annua a maggio. La lettura, in linea con le aspettative del mercato, è superiore al 2,5 per cento del mese di aprile, ed è la più elevata da 15 mesi. I prezzi al consumo sono rimasti invariati a maggio rispetto al mese precedente. I prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 7,7 per cento su base annua lo scorso mese, rispetto al 6,1 per cento di aprile, e su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,2 per cento, secondo la Nbs. I prezzi della frutta sono aumentati sia su base annuale che mensile. (Cip)