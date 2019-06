Business news: Israele, Renault-Nissan-Mitsubishi lanciano innovation lab a Tel Aviv

- L’alleanza automobilistica franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi ha inaugurato il proprio laboratorio per l’innovazione a Tel Aviv. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Situato nel parco economico Atidim, il laboratorio è stato realizzato in collaborazione con l’Autorità per l’innovazione israeliana e consentirà a dieci start-up dello Stato ebraico di effettuare le prove di fattibilità (proof of concept – Poc) e testare le proprie tecnologie su veicoli reali. La struttura si concentrerà sullo sviluppo di sensori per i veicoli autonomi, la sicurezza informatica e i big data. Si tratta del terzo laboratorio lanciato dall’Alleanza automobilistica franco-nipponica, dopo quelli nella Silicon Valley e a Shanghai, che nel 2018 ha venduto circa 10,7 milioni di veicoli. Il laboratorio lavorerà in stretta collaborazione con Alliance Ventures, il fondo di venture capital aziendale del colosso automobilistico che prevede di investire fino a 1 miliardo di dollari nei prossimi cinque anni in start-up e aziende tecnologiche in fase iniziale. Alliance Ventures ha già investito nel fondo di venture capital israeliano Maniv Mobility, specializzato in investimenti in tecnologia automobilistica. (Res)