Business News: governo Etiopia prevede crescita economia del 9 per cento nel biennio 2019-2020

- L'economia dell'Etiopia è prevista in crescita del 9 per cento nel biennio 2019-2020. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide citato dai media locali, intervenendo davanti al parlamento di Addis Abeba per presentare il piano di spesa del governo nell’anno fiscale 2019-2020. Il piano, ha precisato Shide citato dalla stampa etiope, prevede spese per 386,9 miliardi di birr (13,48 miliardi di dollari) per il biennio 2019-2020, il 12 per cento in più rispetto al biennio 2018-2019. Nel suo ultimo rapporto sulle prospettive di crescita globali, pubblicato ad aprile, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto per l’Etiopia una crescita del 7,7 per cento nel 2019. (Res)