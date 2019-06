Business News: Kenya, Bei lancia nuovo programma da 5,7 miliardi di dollari a sostegno dei piccoli imprenditori agricoli

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha annunciato un programma di sostegno per 5,7 miliardi di dollari a favore delle attività dei piccoli imprenditori agricoli del Kenya. Lo ha annunciato la rappresentante Bei per l'Africa orientale, Catherine Collin, affermando che il Fondo per la catena del valore nell'agricoltura keniota ambisce a trasformare a lungo andare le pratiche agricole nel paese. "Lavorando con Equity Bank in tutto il paese, la nuova infrastruttura della catena del valore dell'agricoltura del Kenya aiuterà le aziende agricole a modernizzare e sfruttare appieno il loro potenziale economico, occupazionale e di esportazione", oltre che "ad espandere le attività con piccoli proprietari locali", ha detto Collin parlando a Nairobi alla presenza dei media locali. Nell'ambito del nuovo programma di finanziamento, le società agricole in tutto il Kenya potranno accedere a prestiti fino a sette anni, un periodo più lungo di quelli normalmente disponibili sul mercato. (Res)