Business News: Nigeria, presidente Buhari annuncia crescita del 2,7 per cento per quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Nigeria crescerà quest'anno del 2,7 per cento. Lo ha dichiarato il presidente Muhammadu Buhari intervenendo il 12 giugno ad Abuja alla celebrazione della Giornata della democrazia. Nel discorso, il primo pronunciato da quando è stato rieletto presidente, Buhari ha espresso una stima che si allinea su quella della Banca centrale, l'economia della Nigeria crescerà del 3 per cento. La proiezione, in rialzo rispetto all'1,9 per cento registrato lo scorso anno, sembrerebbe confermare una tendenza alla ripresa economica dopo la recessione che ha colpito l’economia nigeriana toccando il suo culmine nel terzo trimestre del 2016, soprattutto a causa del crollo dei prezzi del petrolio. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalla Banca mondiale (Bm) "Africa's Pulse", tuttavia, l'economia nigeriana è in rallentamento dal 1995 e ha registrato un calo delle prestazioni economiche anche nel 2018. (Res)