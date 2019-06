Roma: Raggi, lunedì grande festa in Campidoglio con studenti Municipio VI per musical "In Flumine Veritas"

Roma, 15 giu 20:41 - (Agenzia Nova) - "Sarà una grande festa quella che si terrà lunedì sera in piazza del Campidoglio. Oltre 100 ragazzi che studiano nelle scuole del VI Municipio, nella periferia est della città, saranno accompagnati da docenti e genitori e porteranno in scena il musical 'In Flumine Veritas'". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Vorrei invitare tutti i cittadini romani ad assistere a questo spettacolo - aggiunge - che racconta la leggendaria nascita di Roma, nel meraviglioso 'palcoscenico' di Piazza del Campidoglio. 'In Flumine Veritas' è stato scritto dagli insegnanti e dai ragazzi dell'Istituto comprensivo Villaggio Prenestino e dell'Istituto comprensivo Emma Castelnuovo ed stato già portato in scena al Teatro di Tor Bella Monaca e nella parrocchia di Sant'Eligio al Villaggio Prenestino. Sarà anche un'occasione per ritrovarsi tutti insieme nel cuore della città e riportare simbolicamente al centro le periferie, grazie alla cultura e alla nostra storia. Vorrei ringraziare tutti gli studenti, i loro insegnanti e tutte le persone che hanno collaborato a questo bellissimo progetto, Roberto Romanella - Presidente del Municipio VI di Roma Capitale e tutti i romani che decideranno di assistere allo spettacolo e passare insieme a noi una bellissima serata". (Rer)